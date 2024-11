Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio a Napoli. Intorno alle 14:00, i carabinieri sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare, dove era segnalata l’urgenza di un intervento a seguito di un incidente avvenuto poco prima. Un uomo di 64 anni, impegnato in lavori di manutenzione su un tetto a San Giovanni a Teduccio, è caduto da un’altezza di circa sei metri.

La Dinamica dell’Incidente

Stando alle prime informazioni, l’uomo stava lavorando su un capannone situato all’incrocio tra via Principe di Sannicandro e corso San Giovanni a Teduccio, quando, per cause ancora da accertare, è precipitato dal tetto. A seguito della caduta, il personale del 118 è intervenuto tempestivamente, trasferendo l’uomo in codice rosso presso l’Ospedale del Mare.

Condizioni Critiche e Prognosi Riservata

All’arrivo in ospedale, il 64enne è stato intubato e le sue condizioni sono state giudicate molto gravi. Attualmente, l’uomo è in pericolo di vita e rimane sotto stretta osservazione medica. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Sicurezza sul Lavoro e Indagini in Corso

Questo grave episodio solleva ancora una volta la questione della sicurezza sul lavoro, soprattutto in attività che comportano rischi elevati come i lavori in quota. Le autorità competenti stanno procedendo con le verifiche per chiarire se tutte le misure di prevenzione siano rispettate e se l’uomo indossasse i dispositivi di protezione individuale.