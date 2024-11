Questa notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, si è verificato un grave incidente stradale in via Purgatorio 99. I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti per i soccorsi e per ricostruire la dinamica dell’incidente, che ha coinvolto un’auto e due scooter.

Dinamica dell’Incidente

L’incidente è iniziato quando uno scooter con due giovani a bordo – un 20enne alla guida e un 18enne come passeggero – ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un’utilitaria guidata da un 21enne del posto. L’impatto violento ha sbalzato lo scooter in avanti, facendolo colpire un secondo ciclomotore, condotto da un ragazzo di soli 14 anni, che stava sopraggiungendo.

Conseguenze dell’Incidente e Condizioni dei Feriti

I due conducenti dei ciclomotori, un 20enne e un 14enne, sono stati trasportati all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Entrambi risultano feriti, ma le loro condizioni non sono critiche. Il passeggero dello scooter coinvolto nel primo impatto, un giovane di 18 anni, è invece stato trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove resta ricoverato in gravi condizioni.

Indagini in Corso

Le autorità stanno svolgendo indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento, rimangono da accertare le cause che hanno portato lo scooter a invadere la corsia opposta e l’eventuale responsabilità dei coinvolti.