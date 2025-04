Una folla commossa e in lacrime ha partecipato ai funerali di Diego De Vivo, il quattordicenne napoletano scomparso tragicamente mentre si allenava con la sua scuola calcio, la Cantera Napoli. Le esequie si sono svolte ieri pomeriggio, alle ore 14, presso la Chiesa di San Giuseppe ad Agnano.

Un’intera comunità stretta nel dolore

All’ingresso della chiesa, amici, familiari e conoscenti hanno potuto lasciare messaggi e pensieri in un’urna predisposta accanto a un blocco di post-it e una penna. All’interno della navata centrale, una lunga fila di persone ha reso omaggio alla bara, adornata da numerose maglie del Napoli, squadra del cuore di Diego.

Anche la Società Calcio Napoli, rappresentata dal presidente Aurelio De Laurentiis, ha voluto omaggiare il giovane con uno stendardo commemorativo. Presenti alla cerimonia tutti i compagni di squadra di Diego, vestiti con la divisa della Cantera Napoli, insieme a molti tifosi e cittadini che hanno voluto onorare la memoria del giovane talento.

L’omaggio degli Ultras del Napoli

All’arrivo del feretro, striscioni, applausi e corone di fiori hanno accolto Diego per l’ultimo saluto. Una delle corone è stata offerta dal gruppo Ultras della Curva A, di cui il padre di Diego, Saverio De Vivo, è un membro attivo. Anche gli Ultras della Curva B hanno mostrato il loro cordoglio con uno striscione bianco e azzurro con la scritta “Ciao Diego”. Molti tifosi indossavano una maglietta bianca con la scritta “Diego Vive”, simbolo di un amore calcistico e umano che va oltre la vita terrena.

Un messaggio di speranza dal parroco

Durante l’omelia, il parroco ha espresso parole di conforto alla comunità:

“Un difficile addio. Diego è stato e sarà sempre uno di noi. La fede non è la soluzione per eludere il dolore, ma ci dà la certezza che la vita in Cristo non muore mai. La vera morte è l’essere dimenticati.”

Ha poi aggiunto:

“Diego, giovanissimo e attaccato alla vita, è stato chiamato in cielo per giocare una nuova partita in onore della vita. Sarà una trasferta diversa, in un campo con le dimensioni del cielo e il Signore come straordinario compagno di gioco.”

Il tributo sui campi di calcio

Domenica scorsa, Diego è stato ricordato in diversi campi di calcio con minuti di silenzio, striscioni e magliette commemorative. Anche lo stadio Diego Armando Maradona ha reso omaggio al giovane prima della partita tra Napoli e Milan. Su richiesta della società, il capitano Giovanni Di Lorenzo e una delegazione di giocatori hanno deposto un omaggio floreale sotto la Curva, accompagnato da un minuto di silenzio in suo onore.