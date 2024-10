Il Bonus Salute è una nuova iniziativa dell’INPS pensata per aiutare i cittadini italiani ad affrontare la crisi economica senza dover rinunciare alla cura della salute, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la diagnosi precoce di malattie gravi come quelle oncologiche e cardiovascolari. Questo sussidio è rivolto agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e mira a incentivare visite mediche preventive, offrendo un contributo economico per sostenere esami diagnostici in strutture convenzionate.

Dettagli del Bonus Salute

Il Bonus copre un’ampia gamma di esami specialistici, tra cui:

Visite dermatologiche per la prevenzione di tumori della pelle.

Visite urologiche, ecografie e test PSA per la prevenzione di patologie dell’apparato genitale maschile.

Test ginecologici come il Pap Test ed ecografie per la prevenzione di malattie dell’apparato genitale femminile.

Come richiedere il Bonus

Per accedere al Bonus Salute, gli utenti devono seguire una semplice procedura:

Compilare un modulo online sul sito ufficiale dell’INPS, fornendo le informazioni personali richieste.

Inviare la richiesta entro il 30 maggio 2025.

Una volta accettata la domanda, verrà rilasciato un voucher con QR Code, che potrà essere utilizzato presso le strutture sanitarie convenzionate con l’INPS per effettuare gli screening in modo completamente gratuito.

Questo incentivo è particolarmente importante in un contesto di crescente difficoltà economica, in cui molte famiglie hanno dovuto rinunciare a controlli medici preventivi per risparmiare. Il Bonus Salute vuole garantire a tutti i cittadini l’accesso a cure essenziali, mantenendo alta l’attenzione sulla prevenzione e sul benessere generale della popolazione.