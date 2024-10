La normativa italiana prevede una serie di misure volte a tutelare le fasce più fragili della popolazione, con un’attenzione particolare verso la terza età. Esistono diverse agevolazioni e bonus per gli anziani, a partire dai 60 anni, che includono sconti, benefici fiscali e assistenziali. Vediamo in dettaglio quali sono le principali agevolazioni offerte a chi ha superato determinate soglie d’età, dai 60 agli 80 anni.

Bonus over 60: Le principali agevolazioni

A partire dai 60 anni, sono previsti diversi vantaggi che spaziano in vari ambiti, come i trasporti, la sanità e il sostegno economico. Ecco un elenco delle principali agevolazioni per chi ha tra i 60 e i 69 anni.

1. Assegno sociale

L’assegno sociale è un sussidio economico riconosciuto a chi ha raggiunto i 67 anni e si trova in una condizione di disagio economico. Questo beneficio è riservato a coloro che non hanno maturato una pensione previdenziale e viene erogato per garantire un minimo sostentamento.

Importo: 534,41 euro mensili per il 2024.

Requisiti:

Reddito annuo inferiore a 6.947,33 euro per singoli.

Reddito annuo inferiore a 13.894,66 euro per coniugati (sommando il reddito del coniuge).

In caso di reddito non nullo ma inferiore alla soglia stabilita, l’importo dell’assegno verrà ridotto in base al reddito percepito.

2. Assegno di inclusione

L’assegno di inclusione ha sostituito il Reddito di Cittadinanza ed è destinato ai nuclei familiari che includono membri over 60, invalidi o minorenni. Questo sostegno economico è volto a integrare il reddito familiare.

Importo: Fino a 780 euro al mese per chi ha un ISEE pari a zero.

Requisiti: ISEE fino a 9.360 euro.

3. Esenzione ticket sanitario

A partire dai 65 anni, i cittadini possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario (esenzione E01), a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare non superi i 36.151,98 euro. L’esenzione copre l’acquisto di farmaci, visite specialistiche, esami diagnostici e ambulatoriali.

Esenzione ticket per pronto soccorso: Gli over 65, come i bambini sotto i 14 anni, non devono pagare il ticket per gli accessi al pronto soccorso in caso di “Codice Bianco”, ossia situazioni non urgenti. Questo ticket, di solito pari a circa 25 euro, viene infatti azzerato per queste categorie.

Agevolazioni oltre i 70 anni

Superati i 70 anni, oltre ai benefici sopra elencati, le persone anziane possono accedere a ulteriori agevolazioni che mirano a migliorare la loro qualità di vita e autonomia.

1. Sconti sui trasporti

Molte regioni italiane offrono sconti e agevolazioni sui trasporti pubblici per i cittadini over 70. Questi possono variare in base al comune o alla regione di residenza, ma in generale prevedono la riduzione del costo degli abbonamenti a autobus, tram e treni regionali.

2. Agevolazioni fiscali per la ristrutturazione della casa

Gli over 70 possono beneficiare di sconti fiscali particolari per interventi volti a migliorare l’accessibilità della casa, come l’installazione di ascensori o dispositivi che favoriscono la mobilità. Questi bonus includono il Bonus Barriere Architettoniche e altre detrazioni per ristrutturazioni.

Agevolazioni per over 80

Una volta superata la soglia degli 80 anni, entrano in gioco ulteriori benefici destinati a garantire una maggiore autonomia e assistenza.

1. Assistenza domiciliare

Gli anziani over 80 possono usufruire di servizi di assistenza domiciliare erogati da enti pubblici o privati, spesso a prezzi calmierati o con copertura da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Questi servizi includono aiuti per l’igiene personale, la preparazione dei pasti e la somministrazione di farmaci.

2. Bonus per la badante

Per chi ha necessità di assistenza continuativa, lo Stato prevede un contributo per l’assunzione di una badante. Questo bonus è riservato a chi ha un ISEE particolarmente basso e si trova in condizioni di non autosufficienza.

In Italia, le persone anziane hanno accesso a un’ampia gamma di agevolazioni e bonus a partire dai 60 anni. Le misure spaziano dal sostegno economico alla riduzione dei costi per i servizi sanitari e i trasporti, fino ad arrivare a specifici contributi per migliorare la qualità della vita e l’autonomia degli over 80. Sfruttare queste opportunità può aiutare a vivere una terza età più serena e sostenibile.