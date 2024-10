Tra ieri sera e le prime luci dell’alba di oggi, i carabinieri del Reparto territoriale di Mondragone hanno effettuato una serie di controlli a Castel Volturno, culminati con un arresto e sei denunce.

Arresto e Sequestri

Un giovane di 21 anni è stato arrestato in flagranza di reato mentre guidava una Mercedes. Durante una perquisizione personale, veicolare e domiciliare, i carabinieri hanno trovato in suo possesso:

Due cacciaviti a spacco di grandi dimensioni

Due piedi di porco

Una tronchese spezza ferri

30 paia di guanti neri in poliuretano

Una paletta segnaletica priva di indicazione, simile a quelle in uso alle forze di polizia

Il giovane ha reagito all’operazione, aggredendo un carabiniere e causando un infortunio a una mano. Per questo motivo, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

Denunce Aggiuntive

Il padre del 21enne, un uomo di 37 anni, è stato denunciato poiché trovato in possesso di 15 cartucce calibro 12 marca “Nobel Sport”, detenute illegalmente.

Inoltre, due donne, di 35 e 19 anni, sono state denunciate per aver opposto resistenza durante una perquisizione presso la loro abitazione, rallentando i controlli.

Un altro uomo di 35 anni, originario di Francolise, è stato denunciato per essere stato trovato a Castel Volturno nonostante avesse un provvedimento di divieto di rientro nel comune.

Risultati Complessivi

Nel corso dell’operazione, i carabinieri hanno identificato 62 persone e controllato 77 automezzi, elevando diverse contravvenzioni al Codice della Strada e sequestrando 4 veicoli.