Per tre anni, Evenafterall è stato un cavallo che ha fatto la storia dell’ippodromo di Agnano. Questo bellissimo baio di nove anni ha gareggiato con i più forti, diventando ben presto il beniamino di appassionati e scommettitori. La sua carriera agonistica, però, ha preso una svolta drammatica, portandolo nel giro delle corse clandestine.

La Carriera Brillante di Evenafterall

Nato l’11 marzo 2015 al Centro Equino “Arcadia” di Villafranca Piemonte, Evenafterall ha iniziato la sua carriera nelle corse ufficiali nel 2017. Ha disputato 32 corse negli ippodromi di Napoli, Roma e Pisa, diventando un simbolo di eccellenza e passione per il mondo dell’ippica. Durante questo periodo, i suoi spostamenti sono stati meticolosamente tracciati, assicurando che ogni sua partecipazione fosse documentata.

Il Sequestro e la Custodia

La drammatica svolta nella vita di Evenafterall è avvenuta il 23 aprile scorso, quando il cavallo è stato sequestrato dalla polizia di Messina nell’ambito di un’operazione contro le corse clandestine. Dopo un periodo di custodia presso l’Università di Messina, il purosangue è stato affidato alla “Italian Horse Protection” (IHP), la prima associazione italiana di tutela degli equidi. L’associazione ha accolto il cavallo nel suo centro di recupero in provincia di Firenze, offrendo cure e protezione.

Un Indagine Sconvolgente

Quando IHP ha ricevuto la documentazione identificativa di Evenafterall, ha scoperto una realtà inquietante. Prima di finire nel giro criminale delle corse clandestine, il cavallo aveva disputato 32 corse ufficiali negli ippodromi italiani. Sonny Richichi, presidente di IHP, ha dichiarato: «Quella di Evenafterall è una storia drammaticamente esemplare. Prima è stato sfruttato negli ippodromi, poi, quando non era più adatto per quel tipo di carriera ed è diventato un peso, è stato dismesso per concludere la sua sfortunata esistenza in mano ai criminali delle corse clandestine. Abbiamo presentato un esposto alla Procura: chiediamo che faccia piena luce su quella che secondo noi è una pratica diffusa, non un caso isolato».

Il Richiamo alla Giustizia

La storia di Evenafterall è un monito sulla sorte di molti cavalli da corsa. IHP ha presentato un esposto alla Procura di Messina, chiedendo un’indagine approfondita su questa pratica diffusa. La documentazione mostra come, al termine della sua attività agonistica, i dati relativi ai movimenti del cavallo siano misteriosamente scomparsi, per poi riemergere in Sicilia nell’aprile 2022, coinvolto nelle corse clandestine.

Un Futuro di Speranza

Oggi, Evenafterall si trova al sicuro presso il centro di recupero di IHP. La sua storia, sebbene drammatica, potrebbe segnare un punto di svolta nella lotta contro lo sfruttamento e l’abuso degli equidi. La speranza è che le autorità competenti riescano a far luce su queste pratiche illegali e a garantire una vita dignitosa e sicura a tutti i cavalli, un futuro dove Evenafterall possa finalmente trovare la pace che merita.