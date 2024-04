La Polizia Municipale di Napoli, in collaborazione con il nucleo Nas dell’Arma dei Carabinieri e la Guardia Costiera, ha condotto un’operazione di controllo sulla conservazione dei prodotti ittici presso la pescheria “I Diamanti del Mare”, portando via 350 chili di pesce. Durante il blitz, sono quindi sequestrati diversi chili di prodotti ittici e sono stati adottati provvedimenti per garantire la tracciabilità dei prodotti.

Provvedimenti adottati:

Durante le attività di controllo, sono quindi adottati provvedimenti di sequestro per garantire la tracciabilità dei prodotti ittici. È anche eseguito un sequestro giudiziario con campionamento dei prodotti ittici. Inoltre, è segnalata all’ispettorato del lavoro la situazione dei dipendenti dell’attività. Secondo quanto riferito i dipendenti a nero sarebbero quattro, ma su questo aspetto ci sono da effettuare altri controllo. Ad ogni modo grossa parte dei sequestri dei 350 chili riguarda la tracciabilità del pesce nella nota pescheria che procede fortissima sui sociale e che di recente ha avviato consegne in tutta Italia.

Dichiarazioni del titolare:

Gennaro Di Napoli, il titolare della pescheria, ha commentato l’operazione pubblicando diversi video sui suoi profili social. Ha sottolineato di non avere problemi con l’autorità e ha riconosciuto il ruolo delle forze dell’ordine nel garantire la salute dei clienti e poi ha espresso però il suo disappunto sul fatto che solo la sua pescheria sembra essere presa di mira, chiedendo chi possa essere dietro a questa situazione. Ha assicurato ai suoi clienti che la pescheria rimarrà aperta nonostante l’operazione di controllo.

Identificati e sanzionati ambulanti:

In un secondo momento, gli agenti hanno identificato e sanzionato sette venditori ambulanti di prodotti alimentari in via Adriano, vicino al mercato di via Nerva. Sono stati elevati verbali per mancanza di autorizzazione alla vendita su aree pubbliche, vendita di merce esposta agli agenti atmosferici e inquinanti, e occupazione illegittima di suolo pubblico. Il mercato alimentare di via Nerva a Soccavo era stato chiuso lo scorso febbraio su richiesta dell’Asl Napoli 1 Centro.