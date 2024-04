Questa mattina si è tenuto un importante vertice presso la Prefettura per fare il punto sulla situazione dopo gli eventi sismici registrati nelle ultime 48 ore nei Campi Flegrei e al Vesuvio. La riunione ha visto la partecipazione dei sindaci, del Prefetto, della Protezione Civile Regionale, delle ASL Napoli 1 e Napoli 2 Nord, delle forze dell’ordine e dell’Osservatorio Vesuviano. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa del Prefetto nel convocare il vertice, sottolineando l’importanza della collaborazione e della comunicazione unita nel fronteggiare il fenomeno sismico. Manzoni ha evidenziato il costante impegno dell’amministrazione locale nel garantire la sicurezza del territorio, soprattutto in considerazione delle peculiarità geologiche dei Campi Flegrei e del Vesuvio.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di seguire le direttive delle autorità competenti e di evitare di “spettacolarizzare” la situazione, poiché ciò potrebbe generare confusione e allarmismo nella popolazione. La tranquillità dei cittadini, il turismo e il commercio sono in gioco, e pertanto è fondamentale lavorare con responsabilità e serietà per garantire la stabilità e la sicurezza del territorio.

L’obiettivo principale di questo incontro è quello di valutare la situazione attuale, individuare eventuali criticità e adottare le misure necessarie per proteggere la popolazione e mitigare i rischi sismici. La collaborazione tra le varie istituzioni e la continua sorveglianza del territorio sono essenziali per affrontare con successo questo tipo di emergenza.