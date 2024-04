Una serie di eventi drammatici a Napoli, culminati con l’arresto di Vincenzo Cincinnato, 37 anni, dopo una fuga rocambolesca in auto che ha coinvolto un motociclista innocente. L’incidente si è verificato a piazza Garibaldi, dove Cincinnato ha rubato un’auto, mettendosi alla guida e fuggendo via, non senza prima tentare di investire il legittimo proprietario del veicolo. Una piccola flotta di rider in scooter ha assistito alla scena e ha immediatamente deciso di intervenire, facendo segno alla vittima di salire in sella a uno dei loro scooter. È iniziato così un inseguimento serrato tra le strade affollate del centro di Napoli, con il proprietario dell’auto rubata che ha composto il 112 per segnalare l’accaduto alle autorità.

Nonostante il tentativo di fuga, Cincinnato ha speronato diverse auto nel disperato tentativo di distanziare i suoi inseguitori. Tuttavia, la fuga è interrotta drammaticamente quando, in via della Veterinaria, per la forte velocità dell’auto, ha investito un motociclista di 25 anni, scaraventandolo a terra.

Invece di fermarsi per prestare soccorso al giovane centauro investito, Cincinnato ha abbandonato la macchina con le portiere spalancate e ha cercato di fuggire a piedi. Fortunatamente, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono riusciti a individuarlo e a bloccarlo prima che potesse allontanarsi troppo.

Attualmente, Cincinnato si trova in carcere e dovrà rispondere di gravi accuse, tra cui rapina impropria, lesioni personali e omissione di soccorso. Nel frattempo, il giovane centauro è stato ricoverato nella clinica Villa Betania con un codice giallo, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.