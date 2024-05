Il governo italiano continua a introdurre misure di sostegno economico per aiutare i cittadini più vulnerabili, come gli anziani Over 65 e i disabili e tra queste misure, spicca un nuovo bonus che può arrivare fino a 400 euro al mese, destinato a migliorare le condizioni di vita di chi percepisce pensioni o indennità per invalidità civile.

A Chi Spetta il Bonus?

Il bonus è rivolto principalmente a:

Over 65, dunque gli anziani che hanno almeno 65 anni e un contributo previdenziale minimo di 25 anni possono beneficiare del Bonus fino a 400 euro.

Invalidi: Coloro che sono titolari di pensioni di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, o assegni sociali.

Over 70: Tutti i pensionati che hanno raggiunto i 70 anni, indipendentemente dai contributi versati.

Requisiti Specifici

Età e Contributi:

Pensionati con 70 anni o più.

Pensionati con almeno 65 anni e 25 anni di contributi.

Riduzione del limite di età per ogni cinque anni di contributi aggiuntivi (es. 20 anni di contributi = età minima 66 anni).

Reddito:

Il reddito personale non deve superare i 9.555,65 euro annui.

In caso di matrimonio, il reddito coniugale combinato non deve superare i 16.502,98 euro annui.

Il reddito complessivo, includendo l’aumento, non deve eccedere il limite previsto per ricevere il sussidio.

Benefici per i Disabili

Per gli invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, l’incremento spetta al compimento dei 18 anni, una significativa riduzione rispetto al precedente limite di 60 anni.

Come Richiedere il Bonus

Per accedere al bonus, è necessario seguire alcune semplici procedure:

Presentare la Domanda:

La richiesta deve essere inoltrata all’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) tramite i canali telematici disponibili sul sito ufficiale.

È possibile farsi assistere da un Patronato per la compilazione e l’inoltro della domanda.

Documentazione Necessaria:

Documenti che attestano l’età e i contributi versati.

Dichiarazione dei redditi (personale e, se applicabile, coniugale).

Verifica dei Requisiti:

L’INPS procederà alla verifica dei requisiti anagrafici, contributivi e reddituali.

In caso di esito positivo, il bonus verrà accreditato direttamente sull’assegno pensionistico mensile.

Importo del Bonus

Il bonus può arrivare fino a 400 euro mensili, includendo anche la tredicesima. Questa misura ha l’obiettivo di garantire un assegno minimo di 735 euro mensili agli anziani e ai disabili aventi diritto, a partire dal 2024.