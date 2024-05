Gianluca Chiaiese, un 37enne fisioterapista salernitano, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Il fatto è avvenuto all’altezza della rotatoria in via XXV Luglio a Cava de’ Tirreni, mentre Chiaiese stava tornando da una festa a Nocera Inferiore.

Dettagli dell’Incidente

Per cause ancora in corso di accertamento, Chiaiese ha perso il controllo del suo scooterone, finendo violentemente sull’asfalto. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare, e i medici hanno potuto solo constatare il decesso sul luogo dell’incidente.

Indagini in Corso

Gli agenti del commissariato di Polizia hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno portato Chiaiese a perdere il controllo del mezzo. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le eventuali riprese delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per comprendere meglio cosa sia successo.

Un Tragico Destino

Questo tragico evento è ancor più doloroso considerando che dieci anni fa Gianluca Chiaiese era già sopravvissuto a un incidente simile sulla strada della Molina, da cui era uscito indenne. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale, dove Chiaiese era noto e benvoluto sia per la sua professione di fisioterapista che per la sua personalità.

Reazioni della Comunità

La comunità di Salerno e Cava de’ Tirreni si è stretta attorno alla famiglia e agli amici di Gianluca Chiaiese. Molti hanno espresso il loro dolore e il loro cordoglio sui social media, ricordandolo come una persona gentile e professionale, sempre pronta ad aiutare gli altri.