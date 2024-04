Una violenta aggressione ha scosso la tranquillità della clinica Città Studi a Milano, quando un uomo ha ferito due dipendenti dell’ospedale e un cittadino intervenuto per difendere una donna, presumibilmente la sua compagna, coinvolta nella lite. Fortunatamente, nessuno dei feriti ha riportato gravi lesioni, ma l’incidente ha lasciato un’impronta indelebile sulla comunità locale. L’incidente ha avuto luogo dopo una lite verbale tra l’uomo e la donna, che si è poi rifugiata all’interno della clinica cercando riparo. Tuttavia, l’uomo ha continuato il suo comportamento aggressivo, cercando di raggiungere la donna all’interno della struttura sanitaria. È in questo momento che due dipendenti dell’ospedale e un altro cittadino sono intervenuti per proteggere la donna in pericolo.

La situazione è precipitata quando l’uomo ha estratto un coltello, ferendo i due dipendenti e il cittadino intervenuto, sebbene fortunatamente solo con fendenti di striscio. Tutti i feriti sono stati prontamente trasportati al pronto soccorso della stessa clinica per ricevere le cure necessarie.

Al momento, l’uomo si trova in custodia presso la caserma dei Carabinieri, mentre le indagini sono in corso per stabilire le circostanze esatte dell’incidente e prendere eventuali provvedimenti legali.

Questo triste episodio evidenzia l’importanza della sicurezza e della protezione nelle strutture sanitarie, dove il personale e i pazienti dovrebbero poter sentirsi al sicuro. È fondamentale che le autorità competenti prendano misure adeguate per prevenire simili incidenti in futuro e garantire un ambiente sicuro per tutti coloro che frequentano tali strutture.