Per ben due volte nella notte di venerdì il passaggio dell’ambulanza e dell’autopompa dei Vigili del fuoco è impedito dalla presenza di auto in sosta selvaggia. Gli episodi, verificatisi rispettivamente a Salita Incurabili e in via Maria Longo intorno a mezzanotte, sono ripresi dagli automobilisti rimasti in coda nel traffico bloccato e le immagini inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Certi comportamenti ignobili sono da equiparare a reati gravi contro la comunità e come tali sono da punire severamente. La strafottenza di chi parcheggia in modo scellerato così da impedire finanche il passaggio dei mezzi di soccorso non può passare sotto silenzio. L’inciviltà di chi ha occupato la corsia ha causato dei rischi maggiori a chi era in attesa di quei mezzi di soccorso, è assolutamente indegna. Gli arroganti che mancano di senso civico e che mettono a repentaglio la sicurezza altrui devono rispondere del loro operato e occorre farlo con puntualità e rigore. Sia dunque ritirata la patente ai pirati della strada soprattutto quando interferiscono in attività di emergenza”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra.