Il Ministero della Cultura ha varato un’iniziativa ambiziosa volta a incentivare e premiare l’eccellenza accademica tra i giovani italiani con un Bonus da 500 euro: la Carta del Merito. Questo bonus di 500 euro è destinato agli studenti che si distinguono ottenendo un punteggio di almeno 100 alla maturità, offrendo loro l’opportunità di immergersi in un mondo di beni e servizi culturali.

Cos’è la Carta del Merito?

La Carta del Merito rappresenta un’opportunità senza precedenti per i giovani meritevoli di ampliare il proprio orizzonte culturale. Questo contributo bonus di 500 euro è spendibile dai giovani in una vasta gamma di esperienze culturali, che vanno dal cinema alla musica, dai concerti agli eventi culturali, dai libri ai musei, dai teatri ai corsi di lingua e molto altro ancora.

Chi può richiederla?

La Carta del Merito è riservata ai residenti in Italia o a coloro che possiedono un permesso di soggiorno valido, i quali abbiano conseguito il diploma di maturità entro i 19 anni di età con una votazione di almeno 100/100. Si tratta quindi di un riconoscimento dedicato ai giovani che si sono distinti per il loro impegno e la loro eccellenza accademica.

Come richiederla?

La richiesta della Carta del Merito avviene esclusivamente online, tramite il sito cartegiovani.cultura.gov.it, nel periodo che va dal 31 gennaio al 30 giugno 2024. Per registrarsi è necessario utilizzare le proprie credenziali SPID o CIE, garantendo così un processo sicuro e affidabile.

Come utilizzarla?

Una volta registrati, i beneficiari della Carta del Merito possono generare buoni spendibili per l’acquisto dei beni e servizi culturali presso gli esercenti aderenti all’iniziativa. Non ci sono limiti di spesa per singolo acquisto, ma non è consentito acquistare più unità dello stesso bene.

Cosa si può acquistare?

La Carta del Merito offre un’ampia gamma di possibilità di fruizione culturale, consentendo di acquistare biglietti per cinema, teatro e concerti, libri, ingressi a musei e monumenti, corsi di lingua e molto altro ancora. È importante notare che sono esclusi dall’iniziativa videogiochi, contenuti pornografici e violenti.

Validità e scadenza

La Carta del Merito può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2024. È importante tenere presente che eventuali fondi residui non utilizzati al termine di questo periodo verranno azzerati, quindi è consigliabile pianificare con cura la propria esperienza culturale per sfruttare appieno questo prezioso contributo.