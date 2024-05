Ancora una volta, Napoli ha dimostrato di essere una cornice ideale per accogliere eventi sportivi di prestigio, come la nona tappa del Giro d’Italia. Per il terzo anno consecutivo, la città si è distinta per il suo entusiasmo, i suoi colori, le sue ricchezze e la sua storia, regalando agli appassionati mille emozioni fino all’ultimo metro di strada. Adesso toccherà martedì con la tappa dei Paesi Vesuviani in partenza da Pompei. Gennaro Acampora, capogruppo per il Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli, ha elogiato il successo sportivo e organizzativo dell’evento, sottolineando la possibilità di puntare ancora più in alto. “È un’idea eccellente del sindaco Manfredi”, ha dichiarato Acampora, “e il gruppo Pd la sosterrà con grande entusiasmo”.

L’evento ha catturato l’attenzione di oltre 700 milioni di spettatori provenienti da 190 Paesi diversi, che hanno potuto ammirare le sfide sul circuito flegreo, tra Licola, Monte di Procida, Pozzuoli e Bacoli, e il suggestivo percorso cittadino che ha attraversato Fuorigrotta, Bagnoli e Posillipo, con un arrivo mozzafiato sul Lungomare Caracciolo.

Acampora ha espresso la convinzione che Napoli, con il suo territorio e il suo spirito, possa aspirare a traguardi ancora più ambiziosi. “Credo che i tempi siano maturi per ambire a quei mondiali di ciclismo di cui ha parlato anche il sindaco Manfredi”, ha affermato, evidenziando l’importanza di un obiettivo che potrebbe far brillare ancora di più la città e il suo patrimonio.