La Protezione Civile della Regione Campania, basandosi sulle valutazioni del Centro Funzionale, ha emesso un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali. L’avviso è valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 23.59 di domani, venerdì 19 aprile, su tutto il territorio regionale. Sono previste precipitazioni locali o sparse, con possibilità di temporali intensi. Si invita la popolazione ad essere particolarmente cauta, soprattutto nei confronti del rischio idrogeologico. Le criticità segnalate includono possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta di massi e frane dovute alla fragilità del territorio.

È fondamentale che i Comuni attivino i Centri Operativi Comunali (COC) e adottino tutte le misure necessarie per prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in conformità con i rispettivi piani comunali di protezione civile. La collaborazione e la prontezza di tutti sono indispensabili per affrontare al meglio le eventuali situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi a causa delle condizioni meteorologiche avverse.