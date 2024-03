In un’operazione congiunta condotta dai carabinieri forestali dei nuclei di Roccarainola e Marigliano, nell’ambito dei controlli disposti dal gruppo di Napoli, è stata scoperta una discarica di rifiuti speciali non pericolosi all’interno di un opificio a Saviano. La proprietaria, una donna di 56 anni, è stata denunciata alla competente Procura per gestione illecita di rifiuti. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’azienda risultava essere completamente abusiva e sprovvista di partita IVA. All’interno del locale, che copriva una superficie di circa 200 metri quadrati, i carabinieri hanno rinvenuto scarti tessili e altre tipologie di rifiuti speciali.

Le autorità hanno proceduto al sequestro degli scarti tessili e delle attrezzature professionali presenti nell’opificio. Inoltre, è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.000 euro. La scoperta di questa discarica abusiva evidenzia l’importanza dei controlli ambientali per contrastare il fenomeno dello smaltimento illecito di rifiuti. Queste azioni mirate sono fondamentali per proteggere l’ambiente e garantire il rispetto delle normative in materia di gestione dei rifiuti.