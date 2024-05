Ieri pomeriggio, durante la messa in onore della Santa patrona, una parte dell’intonaco del soffitto della chiesa di Santa Sofia a Poderia, frazione di Celle di Bulgheria, è crollata provocando un ferito lieve, prontamente dimesso dai sanitari. A seguito dell’incidente, la chiesa è stata interdetta per motivi di sicurezza.

L’incidente durante la celebrazione

Il drammatico evento si è verificato mentre don Ivan, il parroco della chiesa, stava officiando la celebrazione religiosa. Improvvisamente, un pezzo di intonaco si è staccato dal soffitto, precipitando sul pavimento nella zona d’ingresso della chiesa. Fortunatamente, il portone aperto ha parzialmente attutito la caduta, frantumando l’intonaco e riducendo il potenziale danno. Uno dei fedeli presenti è stato lievemente ferito e portato in ospedale da un familiare per i necessari accertamenti.

Intervento delle autorità e messa in sicurezza

Stamane, i vigili del fuoco hanno effettuato un ulteriore sopralluogo, transennando l’area in attesa delle necessarie opere di messa in sicurezza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Torre Orsaia, la polizia locale di Celle di Bulgheria e i vigili del fuoco. Presente anche il sindaco del comune cilentano, Gino Marotta, che ha seguito da vicino le operazioni di messa in sicurezza della struttura.

Continuano i festeggiamenti all’aperto

Nonostante l’incidente, i festeggiamenti in onore di Santa Sofia non si sono fermati. Le celebrazioni proseguiranno all’aperto, garantendo così che la comunità possa comunque rendere omaggio alla propria patrona in sicurezza.

Preoccupazione per lo stato dell’edificio

L’evento ha sollevato preoccupazioni riguardo lo stato di conservazione della chiesa di Santa Sofia, un luogo di culto di grande importanza per la comunità locale. La necessità di interventi strutturali per garantirne la sicurezza è ora evidente e sarà probabilmente oggetto di ulteriori valutazioni da parte delle autorità competenti.