L’INPS ha recentemente comunicato una gradita notizia agli utenti beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI): il terzo pagamento è in arrivo, con una data da segnare in rosso sui calendari di tutti gli interessati, quella del 27 marzo. Questa notizia è accolta con grande entusiasmo dai destinatari del sostegno, che hanno atteso con ansia questo importante aggiornamento. Dopo l’accredito delle prime due mensilità, i beneficiari dell’ADI vedranno nuovamente accreditarsi sul loro conto la terza tranche di questo prezioso aiuto sociale. Questo sostegno finanziario si è dimostrato vitale per molti nuclei familiari che versano in difficoltà economiche, specialmente in un periodo segnato dalla crisi economica e dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

L’Assegno di Inclusione, sostituto del precedente Reddito di Cittadinanza, ha conquistato un’importante fetta di popolazione che si trova ad affrontare le sfide di una realtà economica sempre più incerta. Questo aiuto finanziario rappresenta un sostegno concreto per le famiglie che si trovano in difficoltà, consentendo loro di affrontare le spese quotidiane e di garantire una maggiore stabilità economica.

Il pagamento della terza mensilità dell’ADI avverrà tramite la carta di inclusione, una prepagata che consente ai beneficiari di riscuotere le somme assegnate. Questo metodo di pagamento è utilizzato anche per le mensilità precedenti di gennaio e febbraio.

I requisiti per ottenere l’Assegno di Inclusione includono un limite di reddito familiare, misurato tramite il parametro ISEE, che non deve superare i 9360 euro. È inoltre necessaria l’iscrizione al Patto di Attivazione Digitale al momento della presentazione della domanda.

Per ricevere il pagamento del mese di marzo a partire dal 27 marzo, è necessario aver ricevuto il primo pagamento entro il 26 gennaio, o il secondo pagamento entro il 15 febbraio.