Nel corso di un blitz mirato a garantire la sicurezza alimentare e la tracciabilità dei prodotti, due quintali di prodotti ittici e di frutti di mare sono sequestrati a Castel Volturno, nel Casertano. Gli esercizi commerciali ambulanti coinvolti, appartenenti al mercato settimanale locale, sono finiti oggetto di un’azione congiunta condotta dal personale militare dell’Ufficio Locale Marittimo di Castel Volturno, dalla polizia municipale di Teverola e da operatori medici specializzati dell’Asl.

La Mancanza di Documentazione di Tracciabilità:

Il sequestro è scaturito dalla mancanza di documentazione che attestasse la tracciabilità dei due quintali di prodotti ittici e di frutti di mare. La tracciabilità è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza alimentare e la provenienza legale dei prodotti destinati al consumo.

L’Operazione Congiunta delle Autorità:

L’azione congiunta delle autorità locali ha coinvolto personale specializzato sia nell’ambito marittimo che nella gestione della sicurezza alimentare. Questa sinergia tra Ufficio Locale Marittimo, polizia municipale e personale medico specializzato ha consentito di intervenire prontamente e applicare misure adeguate per garantire la tutela della salute pubblica.

Sanzioni Applicate e Multe Elevate:

In seguito al sequestro, sono state elevate due multe a carico degli esercenti commerciali per un importo complessivo di circa 3mila euro. Questa azione punitiva è volta a scoraggiare pratiche illegali e a sottolineare l’importanza del rispetto delle normative in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità dei prodotti.