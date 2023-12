“La magia del teatro italiano prende vita con la celebre commedia di Eduardo De Filippo, ‘Natale in casa Cupiello’, un racconto intriso di valori familiari e tradizioni. La pièce del 1931, ambientata nella suggestiva cornice di Napoli, ha incantato il pubblico per decenni con la sua rappresentazione vivida e coinvolgente. Il vivace scambio tra Luca Cupiello, uomo legato alla genuinità dei valori familiari, e suo figlio Tommasino, ritratto come un giovane fannullone, è diventato uno dei momenti più celebri della pièce. Il preparare il presepe diviene così un’occasione per celebrare la tradizione e i legami familiari, anche se non sempre comprendendo appieno il significato profondo di quel momento.

La rappresentazione originale, debuttata nel 1931 al Kursaal di Napoli, è stata il punto di partenza della straordinaria esperienza della Compagnia del Teatro Umoristico I De Filippo, portando in scena capolavori intrisi di umorismo e profondità umana come ‘Miseria e nobiltà’, ‘Bene mio e core mio’ e molti altri.

In occasione delle festività natalizie, RaiPlay ha deciso di omaggiare l’eclettico genio di Eduardo De Filippo con la raccolta ‘Natale in casa De Filippo’, comprendente quaranta commedie, accessibili dal 18 dicembre. Questa collezione spazia dalle opere più celebri come ‘Filumena Marturano’ e ‘Napoli milionaria’, fino a opere meno conosciute come ‘Amicizia’ e ‘Lu curaggio de nu pumpiero napulitano’, offrendo al pubblico la possibilità di immergersi nell’universo teatrale di De Filippo.

Tra le opere proposte, spiccano anche due versioni differenti di ‘Natale in casa Cupiello’, del 1962 e del 1977, arricchite da interpreti come Nina De Padova, Pietro De Vico, Luca De Filippo, Pupella Maggio, Gino Maringola e Lina Sastri.