I Carabinieri Forestali della stazione di Roccarainola hanno portato avanti un’importante operazione volta a contrastare il trasporto illecito di rifiuti. Durante un servizio mirato alla gestione, raccolta e trasporto dei rifiuti, è stato sequestrato un autocarro coinvolto in un caso di trasporto irregolare di scarti provenienti da attività edili. Il conducente del veicolo, un uomo di 58 anni originario di Pomigliano d’Arco, è stato denunciato dalle autorità e l’autocarro è sottoposto a sequestro penale. L’azione dei Carabinieri Forestali è stata condotta in via Olivella, dove il veicolo è stato intercettato con a bordo una carico di rifiuti speciali. Tuttavia, il mezzo è risultato essere privo delle necessarie autorizzazioni per il trasporto di tali rifiuti.

Uno degli aspetti chiave che ha portato al sequestro è stato il fatto che l’autocarro non era iscritto all’albo nazionale dei gestori ambientali, una condizione obbligatoria per il trasporto dei rifiuti. Inoltre, il veicolo non era incluso in alcuna autorizzazione ufficiale per il trasporto dei rifiuti e mancava dell’assicurazione responsabilità civile obbligatoria (RCA).

Le autorità militari hanno individuato in questa situazione una chiara attività di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, una violazione che è stata sanzionata. Di conseguenza, è stato effettuato il sequestro penale dell’autocarro, compresa la sua carta di circolazione, nonché dei rifiuti trasportati.