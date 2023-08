Al Rione San Tommaso, un quartiere popolare ad Avellino, si è verificato un tragico incidente stradale che ha scosso la comunità locale. L’incidente, avvenuto sulla strada SP 88, conosciuta come via Dei Due Principati, ha coinvolto due autovetture e ha avuto conseguenze fatali per una donna anziana di 81 anni, residente proprio nel quartiere. La tragedia si è abbattuta attorno alle 12 di ieri, quando gli abitanti di Rione San Tommaso si sono trovati ad affrontare un evento che ha segnato indelebilmente la loro giornata. Le autorità hanno risposto prontamente alla chiamata, con i Vigili del Fuoco di Avellino che sono giunti sul luogo dell’incidente per gestire la situazione.

Le circostanze dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma sembra che due autovetture siano rimaste coinvolte in un violento impatto, lasciando tre persone ferite. Tra i feriti c’erano due donne ed un uomo, i quali sono stati rapidamente soccorsi dai Vigili del Fuoco. Questi ultimi, con i loro caschi arancioni e la loro esperienza, hanno saputo garantire un rapido e professionale intervento di soccorso. Dopo aver stabilizzato le vittime, i caschi arancioni hanno consegnato i feriti ai sanitari del servizio 118, che sono giunti sul luogo dell’incidente per fornire cure mediche immediate.

Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori e del personale medico, per la donna anziana di 81 anni non c’è stato nulla da fare. La sua vita si è spezzata tragicamente a causa dell’impatto. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità di Rione San Tommaso e l’intera città di Avellino.