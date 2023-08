L’Italia sta affrontando una nuova sfida climatica con l’arrivo della terza ondata di grande caldo nell’estate del 2023. Questo fenomeno è attribuibile all’anticiclone africano che si sta muovendo lentamente sul territorio, portando con sé afa e temperature sopra i 35 gradi in gran parte del Paese per un periodo superiore ai dieci giorni. Questo caldo persistente è previsto dal 15 agosto, giorno di Ferragosto, fino alla settimana successiva.

Solo fino al 17 agosto si prevedono alcuni temporali sulle Alpi e lungo l’Appennino, scatenati dalla coda di un paio di impulsi atlantici che attraverseranno l’Europa centrale. Tuttavia, dopo il 17 agosto, il campo barico si irrobustirà ulteriormente, mettendo a disagio anche la formazione di temporali, compresi quelli di calore.

Le regioni centro-settentrionali e la Sardegna saranno le più colpite dal caldo, con temperature che raggiungeranno punte di 38-40°C, specialmente nelle zone interne dell’isola e nelle aree della Valpadana. Al Sud, il caldo sarà presente ma le temperature saranno leggermente inferiori: si prevedono punte di 35-37 gradi, o al massimo 38°C, in Campania e Puglia. L’afa lungo le coste accentuerà ulteriormente la sensazione di calura.

L’apice del calore è previsto per il prossimo weekend e l’inizio della nuova settimana, in particolare tra il 20 e il 22 agosto. Questi picchi anticiclonici porteranno a temperature elevate in molte parti del paese. Dopo questi picchi, intorno alla metà della nuova settimana, una depressione atlantica responsabile del richiamo dell’aria africana dovrebbe spostarsi gradualmente verso il Mare del Nord, grazie a un rafforzamento dell’alta pressione delle Azzorre sull’Atlantico settentrionale.

Quanto alla fine di agosto, se i modelli meteorologici confermeranno la tendenza, intorno al 24/25 agosto le correnti si sposteranno dai quadranti nord occidentali e una o più perturbazioni atlantiche potrebbero raggiungere l’Italia, portando con sé temporali e un significativo calo delle temperature. Questo suggerisce che la fine di agosto potrebbe somigliare all’inizio, con instabilità climatica e un clima più fresco.