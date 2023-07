Un uomo di 28 anni è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco all’inguine in via Panto, ad Ercolano. Il giovane è stato prontamente soccorso e trasportato all’Ospedale del Mare per ricevere le cure necessarie. Al fine di comprendere le circostanze esatte dell’incidente, la Polizia ha avviato le indagini, che sono condotte dal Commissariato di Portici-Ercolano. L’episodio si è verificato in via Panto, una strada di Ercolano, dove l’uomo è stato colpito da un proiettile d’arma da fuoco all’inguine. Le ragioni e le circostanze che hanno portato all’incidente non sono ancora state stabilite e la Polizia sta lavorando per ricostruire la dinamica degli eventi.

Dopo essere stato colpito, il giovane è prontamente soccorso da personale medico e trasportato all’Ospedale del Mare. Lì, è stato sottoposto alle cure necessarie per il suo stato di salute. Al momento non sono fornite ulteriori informazioni sulla gravità delle ferite riportate o sulle sue condizioni attuali.

La Polizia, attraverso il Commissariato di Portici-Ercolano, ha preso in carico il caso e sta conducendo le indagini per stabilire le circostanze esatte dell’incidente. Gli investigatori stanno raccogliendo prove, testimonianze e analizzando le possibili dinamiche dell’accaduto al fine di determinare se si tratti di un incidente, di un gesto intenzionale o di altre eventualità.