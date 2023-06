Un dramma sventato in extremis quando un uomo di 53 anni ha appiccato il fuoco nella sua abitazione, mettendo a rischio la sua stessa vita. L’azione folle si è consumata in pochi minuti e è stata interrotta solo dall’arrivo delle forze dell’ordine. L’uomo si è barricato nella sua casa, probabilmente con l’intento di non essere disturbato durante quella tragica sequenza di eventi. Una volta rimasto solo e convinto di poter compiere un gesto così estremo, come hanno ricostruito gli investigatori, ha rotto il tubo del gas e ha appiccato le fiamme.

L’incendio si è propagato rapidamente, attirando l’attenzione dei vicini che si sono resi conto dell’accaduto nell’appartamento.

La segnalazione alle forze dell’ordine è stata determinante per liberare l’uomo dalle fiamme e attivare le procedure di sicurezza. Il 53enne è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Purtroppo, i medici hanno riscontrato ustioni su tutto il corpo, anche se la sua vita non è in pericolo.