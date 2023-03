La tarda serata di ieri segnata da un incendio che ha completamente distrutto un autocarro carico di fiori e piante mentre attraversava il territorio del comune di Atripalda sul Raccordo Avellino-Salerno. Fortunatamente, le due persone a bordo dell’automezzo sono riuscite a mettersi in salvo senza subire conseguenze. L’incidente è avvenuto intorno alle 23:00 di ieri sera, quando l’autocarro, partito da Ercolano (Napoli) e diretto a Molfetta (Bari), ha preso fuoco nel vano motore. Le fiamme si sono propagate rapidamente, ma grazie all’intervento tempestivo di due squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Avellino, l’incendio non si è propagato all’abitacolo dell’automezzo.

Il rogo ha completamente distrutto l’autocarro e il suo carico di fiori e piante. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incendio, ma le autorità stanno indagando sull’incidente per scoprirne le cause esatte.

L’autostrada Avellino-Salerno è rimasto temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei soccorritori e la rimozione dei detriti. L’incidente ha causato un notevole disagio per gli automobilisti che si trovavano sulla strada in quel momento, ma fortunatamente non ci sono altri incidenti o feriti.