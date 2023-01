Un’auto pirata ha investito tre ragazze a San Giovanni a Teduccio, nei pressi della parrocchia di San Giovanni. Secondo testimoni presenti sul posto, l’incidente è avvenuto intorno alle 16:30 di ieri, quando le tre giovani stavano attraversando la strada. L’auto, che non si è fermata dopo l’impatto, ha colpito le tre ragazze con violenza, mandandole a terra. Immediatamente, alcuni passanti sono accorsi in loro soccorso, chiamando il 118 e prestando i primi soccorsi alle vittime. Sul posto è giunta rapidamente un’ambulanza, che ha trasportato le tre ragazze all’Ospedale del Mare, dove le hanno sottoposte a cure mediche. Nonostante le gravi ferite riportate, le loro condizioni non sarebbero però critiche. Un trauma cranico per una delle tre.

Al momento, le indagini sono ancora in corso per cercare di identificare il conducente dell’auto pirata e ricostruire le dinamiche dell’incidente. Sulla base delle testimonianze raccolte finora, si ritiene che l’auto fosse una vettura di piccole dimensioni, di colore scuro. Il fenomeno delle auto pirata rappresenta purtroppo un grave problema per la sicurezza stradale, soprattutto nelle grandi città. Spesso utilizzate da criminali per compiere rapine e furti, queste vetture sono spesso guidate in modo pericoloso, mettendo a rischio la vita di chiunque si trovi sulla loro strada.

Speriamo che le indagini in corso portino presto a un risultato positivo, permettendo così di fare giustizia per questo gravissimo episodio e di prevenirne altri in futuro. Nel frattempo, invitiamo tutti i cittadini a prestare la massima attenzione quando si trovano sulla strada e a segnalare tempestivamente ogni vettura sospetta alle autorità competenti.