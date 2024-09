Parte un’importante iniziativa a favore della tutela della salute pubblica promossa dall’ASL Napoli 3 Sud, in collaborazione con le amministrazioni locali del territorio. Si tratta infatti di una campagna di screening itinerante che mira a facilitare l’accesso ai servizi di prevenzione per i cittadini, grazie all’impiego di un poliambulatorio mobile che sarà presente nei punti strategici dei comuni aderenti.

Il progetto è stato fortemente voluto dalla direzione strategica dell’azienda sanitaria e gestito dai dipartimenti di assistenza territoriale e prevenzione. La struttura mobile, completamente autonoma e di circa 100 metri quadrati, è dotata di tutte le attrezzature necessarie e si avvale della presenza di personale sanitario qualificato per erogare i servizi direttamente sul territorio.

Servizi offerti dal poliambulatorio mobile

La campagna si focalizza sulla prevenzione oncologica, con la possibilità di usufruire di mammografie e pap-test direttamente in loco, oltre al supporto per lo screening del cancro del colon retto. Oltre ai servizi diagnostici, il poliambulatorio affianca gli operatori distrettuali nel reclutamento dei cittadini che rientrano nella popolazione target, attraverso l’uso della piattaforma dedicata alla prevenzione del tumore del colon retto.

Un’iniziativa per ampliare l’accesso ai servizi sanitari

Secondo il direttore generale dell’ASL Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, l’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini, sfruttando ogni strumento disponibile. Grazie alla collaborazione interistituzionale con i comuni coinvolti, il progetto vuole avvicinare le prestazioni sanitarie di prevenzione alla popolazione, riducendo le barriere logistiche e facilitando la partecipazione agli screening.

Un impegno collettivo per la prevenzione

Ogni distretto sanitario dell’ASL attiverà un team dedicato di operatori-telefonisti con il compito di contattare i cittadini idonei, utilizzando le banche dati disponibili presso il sistema informativo sanitario. In particolare, sarà quindi data priorità alla prevenzione del tumore del colon retto, in stretta collaborazione con il referente aziendale per questa patologia.

“Questa campagna rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela della salute pubblica”, ha aggiunto il direttore Russo, “grazie all’impegno congiunto delle strutture sanitarie e del personale territoriale. Il poliambulatorio mobile sarà operativo su tutto il territorio dell’ASL Napoli 3 Sud, rendendo la prevenzione più accessibile e capillare.”