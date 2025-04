Blu come il mare. Blu come il Cielo. Blu come le paure dei bimbi a cui vengono diagnosticati i disturbi dello Spettro autistico. E proprio il Blu che evoca sicurezza e voglia di conoscere è stato dichiarato, nel 2007, dalle Nazioni Unite, “colore dell’autismo“.

Ecco perchè questa sera i più grandi monumenti del mondo si illumineranno di blu. Si chiama Light it up blue, il progetto partito dall’organizzazione Autism Speaks che consiste nell’illuminare di blu i principali monumenti nelle città più famose del mondo.

Negli anni sono stati illuminati di blu l’Empire State Building a New York, il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, la grande piramide di Giza in Egitto, l’Arco di Costantino a Roma. Col tempo la decisione di sensibilizzare sui disturbi dello Spettro autistico è stata presa anche da Enti più piccoli. Ad oggi, in quasi tutti i paesi del mondo si illumina un monumento di blu.

Il mondo si tinge di blu il 2 Aprile di ogni anno, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. approvata ed adottata nel 2007 dall’Onu su di Mozah bint Nasser al-Missned, la moglie dello sceicco Hamad bin Khalifa al-Thani.

La giornata mondiale dell’autismo resta una tra le giornate Onu ufficiali della Salute.

Secondo il Censis l’Italia è fanalino di coda tra i Paesi preparati alla disabilità. Il nostro Bel Paese ha ancora molta strada da fare: l’Italia è uno tra i paesi in Europa che dedica meno risorse alla protezione sociale delle persone con disabilità

Questa carenza di preparazione coinvolge scuole e terzo settore, spesso incapaci di prendersi carico delle particolari necessità delle persone autistiche. Questo si traduce in una mancanza di pari opportunità educative e sviluppi lavorativi. Non tutti sanno che i disturbi dello spettro autistico sono un insieme di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da una difficoltà dell’interazione sociale e della comunicazione. Spesso si registrano comportamenti ripetitivi e stereotipati e chi dovrebbe fare la propria parte non ha la preparazione adeguata.

La nostra società si registra ancora non all’altezza delle paure e dei sogni blu.