Addio alle banconote da 50 euro? Non proprio, ma in Spagna il Banco de España ha deciso di ritirare dalla circolazione quelle deteriorate. L’iniziativa partirà ad aprile e ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza del contante, evitando il rischio di frodi e facilitando i pagamenti con banconote in buone condizioni.

Perché la Spagna ritira le banconote da 50 euro?

Il provvedimento riguarda in particolare le banconote danneggiate dai dispositivi antifurto usati per il trasporto di denaro. Questi sistemi di sicurezza entrano in funzione in caso di tentativi di rapina o manomissione, rilasciando inchiostri indelebili o adesivi che rendono il denaro inutilizzabile.

Oltre a queste, saranno ritirate anche le banconote molto usurate, che spesso vengono rifiutate dai dispositivi automatici o possono essere scambiate per false.

Cosa fare con una banconota danneggiata?

Chi possiede una banconota da 50 euro deteriorata potrà recarsi presso:

Una filiale della Banca di Spagna

Un istituto bancario convenzionato

Qui potrà richiederne la sostituzione con una nuova, perfettamente valida per i pagamenti.

Obiettivo: maggiore sicurezza e meno frodi

Il ritiro delle banconote rovinate aiuterà a combattere le contraffazioni e a ridurre i rischi legati alla circolazione di denaro in pessime condizioni, soprattutto durante i mesi estivi, quando il turismo porta a un maggiore utilizzo del contante.