Napoli piange la scomparsa di Ciro Nazzaro, noto imprenditore nel settore dell’abbigliamento, morto la scorsa notte in un tragico incidente stradale lungo via Provinciale di Caserta, non lontano dalla zona di Capodichino.

Una vita tra lavoro, passione per le moto e amore per il mare

Ciro, 39 anni, era titolare, insieme ai suoi fratelli, di alcuni negozi di abbigliamento che portano il nome della famiglia. Il punto vendita più storico si trova in Corso Garibaldi, ed è considerato da anni un riferimento per la moda sia maschile che femminile.

Oltre al lavoro, la sua grande passione erano le moto, un amore coltivato sin da giovane e che, purtroppo, gli è stato fatale. La moto per lui era più di un semplice mezzo di trasporto, era uno stile di vita.

Il dolore degli amici: “Sempre sorridente e disponibile”

Sui social, tanti amici lo ricordano con affetto, descrivendolo come una persona gentile, sempre sorridente e disponibile. Molti post su Facebook esprimono incredulità e dolore per la sua scomparsa prematura.

Ciro amava la vita e sapeva bilanciare il lavoro con i momenti di svago, tra giornate in barca e serate nei locali napoletani in compagnia degli amici di sempre. Grande tifoso del Napoli, non perdeva occasione per seguire la sua squadra del cuore.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Ciro avrebbe perso il controllo della sua moto, schiantandosi contro un’auto in sosta. I soccorsi sono arrivati immediatamente, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.