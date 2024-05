Sei giorni di angoscia, ricerche disperate e ipotesi che si rincorrono senza una chiara risposta per la scomparsa di Milena Santirocco, la maestra di ballo di 54 anni originaria di Lanciano, Abruzzo, ha tenuto in ansia familiari, amici e autorità. Ma come in ogni buon romanzo, c’è un lieto fine, anche se il mistero rimane intatto. Un urlo di liberazione quello dei figli e della sorella di Milena quando finalmente hanno ricevuto la notizia: “È viva, è viva!”. Sei giorni di incertezza e di interrogativi hanno avuto fine quando è stata ritrovata a Castel Volturno, nel Casertano. La sua presenza in un bar della cittadina campana, segnalata dalle autorità locali, ha riportato un barlume di speranza in una storia che sembrava avviarsi verso un epilogo tragico.

Il lieto fine, inaspettato quanto agognato, ha riempito di sollievo quanti seguivano il caso. La maestra Milena è in buona salute, trovata dopo massicce ricerche che hanno coinvolto vigili del fuoco, Protezione Civile, sommozzatori e Guardia Costiera. Il mare Adriatico è stato perlustrato fino a Termoli, con droni ed elicotteri, ma alla fine è stata ritrovata a oltre 200 chilometri di distanza dal luogo della sua scomparsa.

Ma cosa è successo davvero? Perché Milena si è allontanata? Con chi è stata in questi sei giorni? Sono domande che, al momento, rimangono senza risposta. Le indagini proseguono, coordinate dalla Procura di Vasto, in attesa della perizia scientifica sull’auto di Milena, ritrovata con una ruota bucata e aperta a Torino di Sangro.

Le ipotesi, in questi giorni di incertezza, si sono moltiplicate. Dagli amici e conoscenti è emerso che Milena era stata preoccupata per la sua palestra, cercando addirittura una benedizione da un esorcista per scacciare presunte energie negative. Tuttavia, la polizia ha scartato questa pista, considerandola troppo datata per essere collegata alla sua scomparsa.

Ora, con Milena al sicuro e in contatto con i suoi familiari, è il momento degli accertamenti medici e delle domande. Cosa le è successo durante quei sei giorni? Cosa l’ha spinta a allontanarsi? Le risposte potrebbero essere altrettanto misteriose quanto la sua scomparsa stessa.