All’ospedale Santa Maria della Pieta’ di Nola E’ stato attivato oggi, all’ospedale Santa Maria della Pieta’ di Nola, il nuovo sistema cardiologico robotico per il trattamento delle aritmie cardiache. “E’ il sistema piu’ avanzato d’Italia, il primo nel centro-sud, per la cura di questa particolare patologia del cuore. Questa e’ la dimostrazione dello sforzo di ammodernamento tecnologico di tutte le strutture sanitarie della nostra Regione”, ha osservato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che e’ intervenuto alla inaugurazione. “Complessivamente abbiamo investito otto milioni di euro per questo intervento – ha aggiunto -. Quello di Nola e’ un ospedale importante perche’ serve un’area-cerniera molta vasta del nostro territorio. Qui sono in corso ulteriori investimenti per circa 115 milioni di euro per adeguamento sismico della struttura esistente, per la nuova area per la risonanza magnetica e per la realizzazione del nuovo plesso ospedaliero che affianchera’ quello attuale”.

“Nola – ha voluto sottolineare De Luca – non li avrebbe visti mai questi investimenti, neanche nel Tremila se non ci fosse stato De Luca”. “E’ uno sforzo gigantesco quello che stiamo concretamente realizzando, per Nola, cosi’ come per tanti altri territori della Campania – ha proseguito -: da Giugliano a Sessa Aurunca, dal Ruggi a Salerno al nuovo Santobono e agli Incurabili a Napoli insieme a tanti altri interventi. Investiamo oltre 2,3 miliardi di euro per l’edilizia ospedaliera. Risorse che abbiamo conquistato perche’, dopo oltre 20 anni, la Regione Campania ha voltato pagina”.