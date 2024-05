La terra trema di nuovo nei Campi Flegrei, una zona già nota per la sua intensa attività vulcanica. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato una forte scossa alle ore 19:51, che è stata avvertita chiaramente in gran parte dell’area flegrea e in alcuni quartieri di Napoli. La scossa, con una profondità di appena un chilometro, è stata particolarmente intensa e percepita dalla popolazione con una magnitudo di 3.5. Ma la più è di magnitudo 4.4 alle 20.10 con epicentro ai Campi Flegrei con profondità del terremoto di tre chilometri. Questo tipo di profondità superficiale amplifica l’impatto del terremoto, rendendolo più avvertibile anche a distanze maggiori. Oltre alla scossa principale, si è verificata una sequenza di quattro scosse in un arco di tempo di sei minuti, aumentando il livello di allarme tra i residenti.

Reazioni della Popolazione

La popolazione della zona flegrea, già abituata a convivere con l’attività sismica e vulcanica, ha risentito fortemente di questa serie di scosse. In molti si sono riversati in strada per la paura, mentre altri hanno utilizzato i social media per condividere le proprie esperienze e cercare informazioni aggiornate sull’evento. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e sono pronte a intervenire in caso di emergenze ulteriori.

Monitoraggio e Misure Precauzionali

L’Osservatorio Vesuviano, che fa parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), continua a monitorare attentamente l’area dei Campi Flegrei. La sequenza sismica è sotto costante osservazione per valutare eventuali ulteriori attività. Le autorità locali hanno esortato la popolazione a rimanere calma e a seguire le istruzioni di sicurezza diramate dalla Protezione Civile.

Un’Area Sismica Complessa

I Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica situata ad ovest di Napoli, caratterizzata da una caldera vulcanica attiva. La regione è nota per il fenomeno del bradisismo, un sollevamento e abbassamento periodico del suolo causato dall’attività magmatica sotterranea. Questo rende l’area particolarmente suscettibile a frequenti attività sismiche e vulcaniche, mantenendo sempre alto il livello di vigilanza.

Consigli alla Popolazione

In situazioni di emergenza sismica, è importante che la popolazione segua alcune linee guida fondamentali:

Rimanere calmi e cercare rifugio sotto tavoli robusti o in aree sicure della casa.

Evitare di utilizzare ascensori durante o subito dopo una scossa.

Tenere pronte le valigie di emergenza, contenenti beni di prima necessità.

Seguire le comunicazioni ufficiali delle autorità locali e della Protezione Civile per aggiornamenti e istruzioni.