Dopo la celebrazione della Festa dei Lavoratori, il pagamento delle pensioni INPS di maggio 2024 è previsto per giovedì 2 maggio. Questa data rappresenta il primo giorno bancabile del mese e coincide sia per coloro che ricevono l’accredito tramite Poste Italiane, sia per coloro che lo ricevono tramite accredito bancario. Per coloro che ritirano la pensione in contanti presso gli uffici postali, le date di pagamento sono organizzate in base all’iniziale del cognome:

A – B: Giovedì 2 maggio 2024;

C – D: Venerdì 3 maggio 2024;

E – K: Sabato (solo mattina) 4 maggio 2024;

L – O: Lunedì 6 maggio 2024;

P – R: Martedì 7 maggio 2024;

S – Z: Mercoledì 8 maggio 2024.

Questo mese, nel cedolino pensione di maggio, sono previsti alcuni aggiornamenti e conguagli per il pagamento delle pensioni. Coloro che non hanno ancora ricevuto l’aumento dovuto alla rivalutazione automatica delle pensioni e agli arretrati dei mesi precedenti potrebbero vedere un incremento nel loro importo pensionistico fino a 400 euro.

Gli arretrati INPS riguardano la rivalutazione della pensione basata sull’inflazione del 2023, con aumenti che variano dal 5,4% per gli assegni fino a 4 volte il trattamento minimo, fino al 1,2% per gli assegni oltre 10 volte il minimo. Questi aumenti sono retroattivi alle quattro precedenti mensilità, da gennaio ad aprile.

Inoltre, vengono confermate le nuove aliquote IRPEF, con la possibilità di accrediti di arretrati se non ancora pervenuti. Per coloro che hanno un debito fiscale del 2023, potrebbero ancora esserci conguagli IRPEF, con rate che potrebbero estendersi fino a novembre.

Il cedolino pensione di maggio includerà anche l’acconto delle addizionali IRPEF e potrebbe presentare variazioni significative per coloro che hanno diritto agli arretrati e ai conguagli fiscali. Si consiglia di consultare attentamente il proprio cedolino per verificare eventuali aggiornamenti e conferme. Dunque, già adesso è possibile consultare quali eventualmente saranno gli aumenti su ogni singolo assegno mensile destinato ai pensionati.