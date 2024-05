Il sindaco di Cicciano, Giuseppe Caccavale, ha recentemente richiesto e ottenuto un incontro urgente per discutere le soluzioni alternative per gli utenti della Circumvesuviana. Dal primo luglio all’11 settembre, infatti, la tratta Napoli-Baiano sarà interessata da lavori di manutenzione straordinaria, causando l’interruzione del servizio. Caccavale, che è anche presidente del Tavolo dei Comuni dell’agenzia di sviluppo dell’area nolana, ha sollecitato l’incontro a nome dei 18 sindaci che compongono la società partecipata, scrivendo al presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio.

Motivazioni dell’Incontro

Caccavale ha sottolineato l’importanza dell’incontro per informare i rappresentanti comunali delle misure che saranno adottate per mitigare i disagi dei pendolari che utilizzano il treno per motivi di studio e lavoro. L’incontro si terrà mercoledì 22 maggio alle 10 presso la direzione dell’Eav di Porta Nolana a Napoli. “I nostri territori sono tutti attraversati dalla linea ferroviaria della Circumvesuviana e sono numerosi i cittadini che se ne servono anche più volte al giorno”, ha dichiarato Caccavale. “Abbiamo bisogno di dare risposte certe alle nostre comunità in merito all’offerta alternativa al trasporto su ferro. L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sui tempi e per mettere sul tavolo le criticità determinate dalla sospensione del servizio”.

Criticità e Soluzioni Alternative

La sospensione del servizio lungo la tratta Napoli-Baiano rappresenta una significativa problematica per i pendolari che quotidianamente utilizzano la Circumvesuviana. I sindaci dell’area nolana sono preoccupati per i potenziali disagi che potrebbero derivarne e si aspettano soluzioni concrete per garantire la mobilità dei cittadini durante il periodo dei lavori.

Le soluzioni alternative potrebbero includere servizi di autobus sostitutivi, potenziamento delle linee esistenti e altre misure temporanee che possano offrire un adeguato livello di servizio. La riunione del 22 maggio sarà cruciale per definire questi aspetti e per rassicurare i cittadini che le loro esigenze saranno adeguatamente considerate.