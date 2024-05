“Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, eseguirà improrogabili interventi di manutenzione straordinaria, miglioramento dell’accessibilità al servizio ferroviario e potenziamento tecnologico sulla linea storica Napoli – Salerno, via Torre Annunziata Centrale”. Lo annuncia, in una nota, Ferrovie dello Stato Italiane spiegando che “gli interventi di RFI riguarderanno il consolidamento, l’impermeabilizzazione e il miglioramento sismico di alcuni ponti e viadotti, la soppressione del passaggio a livello di via Pietrarsa mediante la realizzazione di un nuovo sottopasso, la rimozione di una galleria artificiale, oltre ad alcuni interventi mirati all’infrastruttura diffusi lungo tutta la linea ferroviaria”.

Per eseguire questi lavori la circolazione ferroviaria sarà sospesa nei seguenti periodi: dal 4 luglio al primo settembre tra le stazioni di Napoli San Giovanni-Barra e Torre Annunziata Centrale/Castellamare di Stabia; dal 4 al 5 luglio e dal 28 al 29 agosto tra le stazioni di Torre Annunziata Centrale e Nocera Inferiore. Sono quindi previste modifiche al programma di circolazione, con cancellazioni e/o limitazioni per i treni Alta Velocità, Intercity, regionali e metropolitani. Per gli interventi sulla linea saranno impiegate oltre 150 persone, tra dipendenti RFI e ditte appaltatrici, per un impegno economico complessivo di circa 7,5 milioni di euro.