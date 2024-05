La Carta Acquisti “Dedicata a Te” è un’iniziativa governativa italiana volta a sostenere le famiglie nel fronteggiare l’aumento dei prezzi dei beni alimentari di prima necessità. Questo strumento prevede l’erogazione di un contributo una tantum di 382,50 euro, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di alimenti essenziali presso negozi aderenti al circuito Mastercard.

Caratteristiche Principali della Carta

Utilizzo Specifico:

La carta è destinata solo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e può essere usata presso esercizi commerciali che fanno parte del circuito Mastercard.

Vantaggi Economici:

I possessori della carta possono usufruire di uno sconto del 15% sugli acquisti effettuati nei negozi che partecipano alla promozione. L’elenco dei negozi aderenti è disponibile online.

Costo:

La carta è gratuita e funziona come una normale carta di pagamento elettronica, rispettando i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Requisiti e Beneficiari

A chi è rivolta:

La Carta Dedicata a Te è destinata ai cittadini italiani residenti, appartenenti a nuclei familiari che rispettano i criteri indicati nell’articolo 1, commi 450 e 451 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 e nel Decreto Interministeriale del 18 aprile 2023.

Modalità di Assegnazione e Ritiro

Assegnazione:

La carta viene assegnata tramite l’INPS e i Comuni, che identificano i beneficiari e comunicano loro le modalità di ritiro.

Ritiro:

I beneficiari devono recarsi agli Uffici Postali muniti della comunicazione ricevuta, di un documento d’identità valido e del codice fiscale per ritirare la carta.

Termini di Utilizzo

Scadenze:

È obbligatorio effettuare il primo pagamento entro il 31 gennaio 2024 e utilizzare l’intero importo entro il 15 marzo 2024. Il mancato rispetto di queste scadenze comporta la perdita del beneficio.

Istruzioni per l’Utilizzo

Sicurezza:

Ogni carta è dotata di un codice PIN personale che deve essere mantenuto segreto e non deve essere annotato sulla carta né conservato insieme ad essa.

Dove e Come Usare la Carta Acquisti Dedicata a Te

Utilizzabile esclusivamente nei negozi alimentari del circuito Mastercard.

Non consente il prelievo di contanti né la ricarica.

I terminali ATM Postamat possono essere utilizzati per controllare saldo e movimenti.

La tecnologia contactless permette pagamenti rapidi per importi inferiori ai 50 euro senza la necessità di inserire il PIN.

In Caso di Problema:

In caso di smarrimento, furto o malfunzionamento, è possibile bloccare o sostituire la carta presso qualsiasi ufficio postale o contattando il numero verde 800.210.170 in Italia o il numero +39.06.4526.3322 dall’estero.