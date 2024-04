Una donna di 58 anni di Cava de’ Tirreni rinviata a giudizio con rito immediato per due episodi di estorsione, accusata di aver cercato di estorcere denaro da un’amica 65enne minacciando di divulgare foto e video hot. Secondo quanto riportato dalla denuncia della vittima, la donna avrebbe ottenuto almeno 6000 euro dalla 65enne, minacciando di diffondere un video che in realtà non esisteva. Gli episodi risalgono da giugno scorso a gennaio di quest’anno. L’imputata è accusata di aver minacciato la vittima, con cui era in contatto, di divulgare materiale compromettente se non avesse pagato. La donna avrebbe consegnato ripetutamente denaro alla 58enne per paura di affrontare conseguenze giudiziarie, come le era prospettato dall’accusata.

La vittima, stufa delle richieste di denaro sempre più insistenti, si è rivolta ai carabinieri dopo l’ennesima richiesta di pagamento. In collaborazione con i militari, ha organizzato un incontro con l’imputata, durante il quale le ha consegnato 200 euro registrando il numero di serie delle banconote.

L’imputata, difesa dall’avvocato Marco Senatore, sarà giudicata per le accuse di estorsione, mentre la parte lesa è assistita dall’avvocato Bernardina Russo. L’inchiesta è avviata sulla base della denuncia della vittima e delle prove raccolte, comprese registrazioni di telefonate che testimonierebbero le condotte estorsive della donna.