Nella notte tra venerdì e sabato, una serie di furti ha colpito il cuore di Salerno, svelando un programma criminale ben pianificato. Questa volta, i ladri non hanno atteso il week end per agire, seguendo un piano che sembra essere stato preparato da giorni. Il primo colpo è avvenuto presso la filiale dell’Unicredit in Via Wagner, nel Parco Arbostella. Nonostante il tentativo apparentemente fallito, i malviventi sono riusciti a mettere le mani su un borsone contenente banconote da venti euro. Il secondo furto è avvenuto al Brico Center di Via San Leonardo, dove il bottino è ancora in fase di quantificazione. In entrambi i casi, l’obiettivo principale sembrava essere la cassaforte.

Questa serie di furti potrebbe essere opera di un gruppo diverso da quello che ha agito qualche settimana fa, ma con la stessa capacità criminale di pianificare i colpi nei minimi dettagli. È emerso che i ladri hanno addirittura sparso dei chiodi triangolari sulla rotatoria all’ingresso di Via Wagner, presumibilmente per ostacolare e rallentare eventuali interventi delle forze dell’ordine.

Secondo gli investigatori, questo gruppo potrebbe provenire da fuori città. L’ipotesi è che Salerno sia diventata un bersaglio per gruppi criminali provenienti da altre province, a causa di una sorveglianza del territorio non sufficientemente efficace. Nel caso del furto al Brico Center, ad esempio, le telecamere di sorveglianza non erano funzionanti, dettaglio che suggerisce una conoscenza preventiva del luogo da parte dei ladri.

La Squadra Mobile, guidata dal vicequestore Gianni Di Palma, sta indagando su questi furti, cercando di identificare e fermare i responsabili di questa serie di crimini che stanno mettendo a dura prova la tranquillità della città di Salerno.