Air Campania, società regionale dei trasporti, ha recentemente annunciato un importante concorso pubblico finalizzato all’assunzione di 111 unità di personale a tempo indeterminato tra autisti di bus e impiegati amministrativi. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito degli sforzi della compagnia per potenziare il proprio organico e garantire un servizio efficiente e di qualità nelle province di Avellino, Napoli, Caserta, Benevento e Salerno. I posti disponibili coprono una vasta gamma di profili professionali, dai diplomati alle lauree, offrendo opportunità di impiego a un’ampia varietà di candidati. Il concorso è aperto fino al 21 maggio 2024 e prevede l’assegnazione dei vincitori principalmente presso gli uffici dell’amministrazione centrale di Roma.

Tra le posizioni disponibili di Air Campania, spiccano i ruoli di autista di bus, impiegati e funzionari amministrativi, ciascuno con requisiti specifici di ammissione. Ad esempio, per diventare operatore di esercizio, è richiesta la licenza di scuola secondaria di primo grado e alcune certificazioni di guida. Per i profili amministrativi, come gli operatori qualificati d’ufficio e i coordinatori d’ufficio, sono necessari diplomi di scuola superiore o lauree in settori correlati. Inoltre, ci sono opportunità per laureati in discipline tecniche, come ingegneria meccanica, ingegneria gestionale, ingegneria civile/edile e informatica. Questi candidati devono possedere lauree di primo o secondo livello nel rispettivo campo di studio.

L’offerta di lavoro include anche posizioni specializzate, come il designer industriale e l’ingegnere informatico, che richiedono competenze specifiche nel campo del design industriale e dell’informatica. Insomma, una varietà vasta di possibilità per ogni singolo candidato in attesa di trovare lavoro.

Il concorso pubblico di Air Campania offre un’opportunità unica per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore dei trasporti pubblici, offrendo una gamma diversificata di ruoli e una prospettiva di impiego a lungo termine e soprattutto l’inserimento in un’azienda forte con sfondo pubblico come la Regione Campania. Per maggiori dettagli sui requisiti specifici per ciascuna posizione e sul processo di candidatura, si consiglia di consultare il bando ufficiale.