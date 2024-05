La notte scorsa ha portato con sé una serie di tragedie stradali che hanno sconvolto le comunità di Caserta e Villa Literno, lasciando dietro di sé un’eco di dolore e lutto. Quattro giovani vite sono state spezzate, mentre altri tre hanno riportato gravi ferite, gettando nel dolore non solo le famiglie colpite direttamente, ma l’intera comunità. Tra le vittime c’è Filomena Del Piano, 19 anni, originaria di Santa Maria Capua Vetere e residente ad Aversa, Dimitri Tammaro Iannone, 24 anni, conosciuto anche per la sua partecipazione al talent televisivo “Il Collegio”, Robert Badica, 23 anni, di Villa Literno, e un altro giovane di 20 anni di Caserta. Questi nomi si aggiungono alla tragica lista delle vittime delle strade, diventando simbolo di un’ineffabile perdita per le loro comunità.

Il sindaco di Villa Literno, Valerio Di Fraia, ha espresso il dolore e lo sconcerto della sua città di fronte a questa tragedia, offrendo le condoglianze più sentite alle famiglie colpite e auspicando una pronta guarigione per i feriti. Le autorità, guidate dai carabinieri di Casal di Principe, stanno indagando sui due incidenti, ma al momento non sembrano emergere segni di frenata né prove utili dalle telecamere di sorveglianza nella zona.

A Caserta, un altro giovane di vent’anni ha perso la vita in un incidente stradale, ribaltandosi da solo lungo la strada. Ancora una volta, la tragedia ha colpito senza pietà, lasciando dietro di sé un dolore indicibile.

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha rilasciato una dichiarazione, sottolineando l’importanza di approvare al più presto una nuova legge sulla Sicurezza Stradale, lavorando su educazione, prevenzione e severità nei confronti dei comportamenti pericolosi. Queste tragedie, purtroppo, ci ricordano l’urgente necessità di un impegno costante per rendere le strade più sicure e proteggere le vite dei nostri giovani.