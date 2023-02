La recente sentenza della Corte di Cassazione ha confermato l’importanza della segnalazione adeguata della presenza di autovelox sulla strada. Questo per garantire che gli automobilisti siano informati e possano orientare la propria guida in modo sicuro, evitando di commettere eccessi di velocità e di incorrere in sanzioni amministrative. Il caso in questione riguardava un automobilista sanzionato per aver viaggiato a una velocità superiore a quella consentita in un tratto di strada a Reggio Emilia. La multa è impugnata e il Giudice di pace ha dichiarato la sanzione illegittima, poiché la postazione di controllo della velocità, costituita da un dispositivo chiamato “Scout speed”, non era preventivamente segnalata e ben visibile.

La decisione del Giudice di pace è confermata in secondo grado dal Tribunale, che ha sottolineato l’obbligo di segnalazione generale previsto dal codice della strada per tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale. Questa segnalazione ha lo scopo di preavvisare gli automobilisti e di orientare la loro condotta di guida, per evitare multe ingiuste e promuovere una guida più sicura.

In sintesi, questa sentenza rappresenta un importante passo avanti per la tutela dei diritti degli automobilisti e per garantire una guida sicura e responsabile sulla strada.