La situazione della sicurezza in Cilento sta diventando sempre più preoccupante, con l’incremento di furti e crimini nelle zone rurali. In questo caso, due abitazioni situati a Pellare, frazione di Moio della Civitella, sono state violate da ladri che sono entrati attraverso le finestre. I colpi sono stati a segno durante la domenica pomeriggio, e i ladri hanno rubato principalmente oro e preziosi. I carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania sono stati inviati sul luogo per indagare sul crimine e raccogliere informazioni.

La preoccupazione in paese sta crescendo, soprattutto dopo che solo pochi giorni fa una villa di un noto professionista è stata scassinata e una cassaforte è stata rubata. Questi crimini hanno un impatto significativo sulla vita delle comunità rurali, creando un senso di insicurezza e incertezza.

È importante che le autorità locali prendano questi crimini sul serio e adottino misure efficaci per prevenire futuri furti e proteggere la comunità. Potrebbe essere necessario aumentare il controllo del territorio e la presenza della polizia per dissuadere i ladri e garantire la sicurezza dei residenti.