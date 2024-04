Una nuova misura introdotta dall’INPS offre un importante sostegno economico con un assegno mensile ad una vasta gamma di cittadini e contribuenti che affrontano il passaggio a una nuova fase della loro vita lavorativa. Questo beneficio, chiamato tecnicamente indennizzo, fornisce un assegno mensile a partire dai 57 anni fino al raggiungimento dell’età pensionabile erogato dall’Inps.

Requisiti per l’assegno INPS

Per poter accedere all’indennizzo, i richiedenti devono soddisfare alcuni requisiti essenziali:

Età: Gli uomini devono avere almeno 62 anni, mentre le donne devono averne almeno 57 al momento della presentazione della domanda.

Iscrizione INPS: I richiedenti devono essere iscritti, al momento della cessazione dell’attività commerciale, per almeno 5 anni nella gestione previdenziale dei commercianti presso l’INPS. Questi 5 anni di iscrizione non devono essere necessariamente consecutivi, ma devono essere collegati all’attività commerciale per cui viene richiesto l’indennizzo.

Come ottenere l’assegno INPS

Una volta verificati i requisiti, i soggetti interessati devono compilare e presentare l’apposita richiesta all’INPS, seguendo le procedure e i tempi stabiliti dall’ente previdenziale. È fondamentale fornire tutti i documenti richiesti e compilare correttamente il modulo di domanda per evitare ritardi o complicazioni nel processo di valutazione della richiesta.

L’INPS procederà quindi alla verifica dei requisiti e alla valutazione della documentazione fornita per erogare l’assegno mensile. Se tutti i criteri sono soddisfatti, l’ente erogherà l’indennizzo secondo le modalità previste dalla legge.

Questa nuova misura dell’INPS offre un importante supporto finanziario a coloro che hanno deciso di cessare definitivamente la propria attività commerciale e affrontare una nuova fase della loro vita lavorativa. È una risorsa preziosa che può aiutare i beneficiari a mantenere una certa stabilità economica durante questa transizione. È importante che coloro che soddisfano i requisiti esaminino attentamente le procedure e presentino correttamente la domanda per garantire di ottenere il beneficio a cui hanno diritto.