Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un nuovo bonus da 100 euro destinato a specifiche categorie di lavoratori. Questo beneficio non sarà esteso a tutti i lavoratori, ma solo a determinate fasce della popolazione. Ecco di seguito chi sono i fortunati destinatari In occasione della festa dei lavoratori, il Consiglio dei Ministri ha introdotto un nuovo pacchetto di misure lavorative. Tra queste, oltre al bonus per le assunzioni di giovani, donne e lavoratori svantaggiati, è stato istituito un bonus da 100 euro destinato ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi.

Tuttavia, a differenza di quanto inizialmente previsto, questo bonus non sarà applicato alle tredicesime del 2024, ma partirà solo dal 2025. La stessa Premier Giorgia Meloni ha annunciato questa decisione al termine di una serie di incontri dedicati ai temi sociali.

Il provvedimento prevede che l’indennità Bonus di 100 euro sarà erogata a favore dei lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, che abbiano un coniuge e almeno un figlio a carico, oppure, nel caso di famiglie monogenitoriali, almeno un figlio.

Il bonus avrà una platea potenziale di circa 1,1 milioni di beneficiari. Tuttavia, è importante sottolineare che il riconoscimento di questa indennità è a discrezione del datore di lavoro.

Ecco come ottenere il bonus da 100 euro:

Richiesta al Datore di Lavoro: Il lavoratore dovrà richiedere al proprio datore di lavoro il riconoscimento del bonus, attestando per iscritto di averne diritto.

Erogazione con la Busta Paga: L’indennità sarà erogata con la busta paga di gennaio 2025, a condizione che il lavoratore abbia richiesto formalmente il bonus al datore di lavoro.

Detrazione Fiscale per l’Azienda: Una volta verificati i requisiti necessari, l’azienda procederà con l’avanzamento della somma nella busta paga del dipendente, recuperandola successivamente come detrazione fiscale.

Questo nuovo bonus rappresenta un ulteriore sforzo del governo per proteggere il potere d’acquisto delle famiglie e dei lavoratori, soprattutto quelli più vulnerabili.