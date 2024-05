Un dramma senza parole ha colpito due comunità, legando nel dolore i cuori di coloro che conoscevano Michela Nunziata, una bambina di soli 10 anni, originaria di Sarno, ma tragicamente scomparsa in Emilia Romagna dopo un improvviso malore. A dare la notizia è Il Mattino che pubblica anche la foto della piccola. La vita di Michela si è spezzata improvvisamente giovedì scorso, quando si è sentita male nella sua abitazione, mentre era con sua madre. In un attimo, ha perso i sensi e si è accasciata a terra, scatenando la disperata corsa della madre verso il telefono per chiamare i soccorsi.

Purtroppo, quando i sanitari sono arrivati, la piccola era già in condizioni critiche, e nonostante i loro sforzi eroici, non è stato possibile salvarla. Michela è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, dove i medici hanno dovuto dichiararne il decesso, lasciando una famiglia e una comunità intera nel dolore e nello sgomento.

Un Sogno Interrotto

Michela avrebbe dovuto celebrare la sua prima comunione, con tutto pronto per una giornata di gioia e festa insieme agli amici e ai familiari come succede normalmente a una piccola di 10 anni. Il suo abito bianco e rosa testimonia di un sogno spezzato, di una vita interrotta troppo presto, lasciando dietro di sé solo il vuoto e il dolore.

Unione nel Dolore e nell’Addio

Oggi, la comunità si unisce nel dolore per salutare Michela. Il feretro partirà da Parma alle 16:00, per raggiungere il santuario della Beata Vergine dell’Olmo alle 16:30. Anche la comunità di Sarno si stringe al dolore dei familiari della piccola, mostrando solidarietà e sostegno in questo momento di immenso dolore.

Un Addio Senza Parole

Non ci sono parole che possano lenire il dolore di una perdita così tragica e ingiusta. Michela sarà ricordata per la sua dolcezza, la sua vitalità e il suo sorriso contagioso e avrà per sempre 10 anni.