Nel pomeriggio di oggi, i Carabinieri e i Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente a San Giorgio a Cremano, in via Salvatore di Giacomo, per un incendio che ha interessato il balcone di un appartamento situato al terzo piano. Le squadre di emergenza sono arrivate rapidamente sul posto dopo la segnalazione dei residenti. Grazie alla loro prontezza e professionalità, le fiamme sono state domate prima che potessero propagarsi ulteriormente e causare danni più gravi.

Le Cause

Le prime indagini sulle cause dell’incendio suggeriscono che il rogo potrebbe essere stato provocato da un barbecue lasciato acceso. Questa ipotesi è attualmente al vaglio delle autorità, che stanno raccogliendo tutte le informazioni necessarie per confermare la dinamica dell’evento.

La Situazione dell’Edificio

Fortunatamente, dopo un attento sopralluogo, l’edificio è stato dichiarato agibile. Solo il balcone dell’appartamento interessato dalle fiamme è stato dichiarato impraticabile a causa dei danni subiti. Gli occupanti dell’appartamento sono stati invitati a non utilizzare il balcone fino a quando non saranno effettuate le necessarie riparazioni.

Sicurezza e Prevenzione

L’episodio sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate quando si utilizzano dispositivi come i barbecue, soprattutto in contesti abitativi. È fondamentale assicurarsi che siano completamente spenti e raffreddati prima di lasciarli incustoditi, per prevenire incidenti simili.